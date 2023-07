Messi sigue de dulce y revoluciona el Inter Miami con su primer doblete

El Inter Miami mejora y este martes ha ganado su segundo partido consecutivo desde que debutó Lionel Messi. El argentino fue titular por primera vez con su nuevo equipo y solo necesitó 22 minutos para convertir un par de goles, dar una asistencia y ayudar así a ‘despachar’ con un 4-0 a un Atlanta United rendido a su talento.

Los de Gerardo Martino, que también puso de inicio a Sergio Busquets y al venezolano Josef Martínez, se clasificaron matemáticamente como primeros de grupo a la ronda de dieciseisavos de la Leagues Cup.

El finlandés Robert Taylor Wolff redondeó la exhibición con otro doblete. Fue un partido de reencuentros: el de Martino ahora como rival de su antiguo equipo con el que se llevó la MLS Cup en 2018. Y el de los campeones del mundo Messi y Thiago Almada.

Second victory of the @LeaguesCup ???? pic.twitter.com/OnlIokgMex