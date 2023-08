Messi mete al Inter de Miami en la final de la US Open Cup con otro festival

Leo Messi y el Inter Miami obraron otro milagro y se clasificaron para la final de la Copa US Open tras derrotar al FC Cincinnati en los penaltis (3-3, 4-5 en la tanda). El astro argentino guió al Inter Miami a su primer título de la historia gracias a la Leagues Cup, que se llevaron tras una racha espectacular de siete victorias en siete partidos.

Sin embargo, este miércoles el conjunto de rosa (con Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba como titulares) iba perdiendo por 2-1 cuando en el minuto 98 el ecuatoriano Leonardo Campana empató el encuentro 'in extremis' y mandó el duelo a la prórroga.

Campana marcó los dos tantos del Inter Miami en el tiempo reglamentario, ambos a pase de Messi, con los que el conjunto de Gerardo 'Tata' Martino igualó el 2-0 que habían conseguido para el Cincinnati el argentino Luciano Acosta y el estadounidense con ascendencia mexicana Brandon Vázquez.

