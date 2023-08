Messi logra su tercer doblete consecutivo con el Inter Miami

Con el Dallas por delante 4-2 a falta de diez minutos para el final, el argentino Lionel Messi cambió este domingo la historia del partido al provocar un gol en propia meta y al anotar el 4-4 de falta directa para completar su doblete personal, el tercero consecutivo, antes de transformar un penalti de la tanda y con un 3-5 final enviar al Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup.

En su primer partido fuera de casa con el Inter Miami, Messi selló su tercer doblete consecutivo y lleva ya siete goles en cuatro partidos en su etapa en el fútbol estadounidense. Es el máximo artillero de la Leagues Cup y su equipo, que es colista en la MLS, anotó ya once goles en cuatro partidos. Juega a otro ritmo el astro argentino.

We're heading to the @LeaguesCup quarterfinals ????#DALvMIApic.twitter.com/gn0b75c6D1