Messi lleva al Inter Miami a la final de la Leagues Cup

Leo Messi lideró este martes al Inter Miami a la primera final de su historia, tras golear por 1-4 al Philadelphia Union en las semifinales de la Leagues Cup, y aprovechó la ocasión para anotar el tanto más lejano de su carrera con un misil desde más de 32 metros.

Con 0-1 en el marcador, Messi agarró en el centro del campo un balón servido por el venezolano Josef Martínez y vio que el portero rival, Andre Blake, retrocedía a su portería de forma desordenada. No se lo pensó el genio de Rosario, que desde más de 32 metros soltó un zurdazo raso y muy duro que sorprendió a un Blake sin respuesta y que supuso el gol más lejano en la gloriosa carrera de Messi.

Además, este es el noveno tanto en solo seis partidos de Messi con el Inter Miami. Esos seis encuentros acabaron además en triunfo para los de Florida. El Inter Miami se enfrentará en la final al Nashville.

Por la Primera ??



