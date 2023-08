Messi iguala con 44 trofeos a Dani Alves como el futbolista con más títulos de la historia

Gracias a la Leagues Cup que logró este sábado con el Inter Miami, Leo Messi ganó su título número 44 e igualó a Dani Alves como el futbolista con más trofeos de la historia.

El genio argentino solo tenía por delante en esta clasificación a su excompañero brasileño en el Barcelona, quien ahora está siendo juzgado en España por agresión sexual.

Pero en menos de un mes en el Inter Miami, Messi ha transformado radicalmente la dinámica de un equipo perdedor (colista en la Conferencia Este de la MLS con once partidos seguidos sin ganar) y le ha comandado a una milagrosa trayectoria que culminó este sábado con el triunfo en la Leagues Cup frente al Nashville (1-1, 9-10 en la tanda de penaltis).

?? Felicidades capitán ??



First trophy with the Club ?

44th career trophy ?

Most trophies won in fútbol history ? pic.twitter.com/CO6u9peHxA