Messi dice adiós a la MLS... hasta febrero

El Inter Miami dijo adiós a sus opciones de clasificarse para los 'playoffs' de la MLS después de perder 0-1 ante un FC Cincinnati con mucha jerarquía, que supo sobreponerse con un gol decisivo del argentino Álvaro Barreal al efecto del regreso de Leo Messi después de 17 días lesionado.

Es la primera derrota del Inter Miami con Leo Messi en el campo, que disputó 36 minutos al ingresar en el terreno de juego en la segunda parte, tratando de encontrar un nuevo milagro que mantuviera con vida a los suyos. Se vio a un Messi sin ritmo y renqueante físicamente, aunque su talento y calidad sirvieron para generar varias oportunidades de gol, entre ellas varios lanzamientos de falta directa.

Inter Miami have been eliminated from the MLS playoffs ??????



After their October 21st match, Inter Miami will NOT play another MLS game until late February.



Since Messi's debut, Inter Miami only won one of the six games he missed and only lost one of the 13 he's played in. pic.twitter.com/VxbvSMILcf