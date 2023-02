Un mes de cárcel con trabajos forzados para el presidente del Zamalek por insultar a su homólogo del Al Ahly

El presidente del club egipcio Zamalek SC, Mortada Mansur, fue arrestado e ingresó en prisión para cumplir una sentencia de un mes de condena con trabajos forzados por insultar y difamar al mandatario del principal club de Egipto, el Al Ahly, con el que rivaliza en la primera división de fútbol del país norteafricano.

Mansur, de 70 años, exdiputado y abogado, y conocido en Egipto por sus opiniones polémicas políticas y deportivas, fue llevado a una cárcel desde la sede de la Corte de Casación después de que esta rechazara su petición para anular el veredicto que el Tribunal de Apelación había dictado en su contra en agosto pasado, o conmutar la peUn mna a una multa económica.

"Finalmente, el presidente del club Al Ahly encarcela al presidente del club Zamalek por primera vez en la historia del deporte el recurso fue rechazado", así confirmó el propio Mansur la decisión de la corte en su cuenta oficial en Facebook. "No os preocupéis por mí, los leones no le temen a la muerte, ni a la prisión oh, pueblo de Egipto y aficionados del Zamalek, que desaparezca por completo de la escena política, deportiva y mediática a toda costa", añadió.

La noticia de su encarcelamiento ha sido divulgada y ha inundado al instante los medios egipcios y árabes, así como las redes sociales, con comentarios a favor y otros en contra de la decisión del tribunal, así como con imágenes de Mansur acompañado de policías en la puerta de la corte.

Su encarcelamiento llega en un momento crítico para el Zamalek, dado que el equipo y varios miembros del Consejo de Dirección se encuentran en Túnez para disputar un partido con el Esperance Túnez, de la fase de grupos de la Liga de Campeones de África.

El Tribunal de Apelación de El Cairo había condenado en agosto a un mes de cárcel a Mansur, conmutando así una pena de un año de una corte de primera instancia por unas declaraciones del mandatario del Zamalek en televisión y en redes sociales en las que expresó "insultos y difamó" al presidente de Al Ahly, Mahmud al Jatib, de 67 años y que en 1983 fue elegido mejor futbolista de África.

El Zamalek y Al Ahly son considerados dos de los mejores clubes del continente africano, mientras que siempre se alternan la primera posición en la liga egipcia y sus enfrentamientos son llamados por la prensa local como 'el Clásico de Egipto'.