Arnau Tenas ficha por el PSG

El Paris Saint-Germain (PSG) anunció este domingo el fichaje por tres temporadas del portero español Arnau Tenas, de 22 años y formado en la cantera del Barcelona.

"Estoy encantado de unirme a este gran club y de formar parte de la familia de porteros del Paris Saint-Germain", declaró Arnau Tenas en un comunicado enviado por su nuevo club, donde también recordó al guardameta Sergio Rico, hospitalizado desde mayo en España tras haber sufrido un accidente con un caballo.

"Algunos porteros muy buenos han dejado su huella en la historia del PSG. También pienso en Sergio Rico, por supuesto", señaló el deportista nacido en Vic en 2001.

El PSG recordó que Tenas se unió al Fútbol Club Barcelona en 2010 para comenzar su formación y que "fue ascendiendo hasta convertirse en una pieza clave del filial del Barça, del que fue capitán el curso pasado".

"A partir de la temporada 2020-2021 fue convocado regularmente con el equipo profesional", indicó el equipo parisino, que también incidió en la participación de Tenas en las categorías inferiores de la Selección española y su título de campeón de la Eurocopa sub-19 en 2019.

Con esta incorporación, el PSG busca reforzar su portería después del accidente de Rico, que sufrió un grave traumatismo cranoencefálico.

Icardi cobrará seis millones netos en el Galatasaray

El futbolista argentino Mauro Icardi, que llegó el sábado de madrugada a Estambul para firmar con el Galatasaray, donde ya jugó el año pasado, cedido por el PSG, cobrará 6 millones de euros netos por temporada durante los próximos tres años, ha confirmado este domingo el club turco.

?? Mauro Emanuel Icardi Rivero, Galatasaray'da! ???? pic.twitter.com/m7Ad9bfRUo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2023

El Galatasaray ha pagado diez millones de euros al PSG para hacerse con Icardi, una suma que abonará a plazos durante los próximos 4 años, según detalla un comunicado del club enviado a la plataforma turca de información comercial KAP.

"Empezando con la temporada 2023-2024, se le pagará al futbolista una suma neta de 6.000.000 de euros por temporada, en un acuerdo que durarán tres temporadas", señala la citada nota.

En la temporada pasada, Icardi marcó 23 goles e hizo 8 asistencias en 26 partidos de la Superliga turca y la Copa turca y se convirtió en uno de los jugadores más admirados por la afición del Galatasaray. A su regreso ayer, junto a su familia, fue recibido en el aeropuerto por una multitud con banderas y bengalas bajo el lema "Party must go on".