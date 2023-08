El Arsenal ficha a David Raya procedente del Brentford

El Arsenal anunció este martes el fichaje de David Raya, que llegará como cedido durante una temporada y con una opción de compra para la temporada siguiente de 27 millones de libras (31 millones de euros).

El Arsenal ha abonado al Brentford unos 3 millones de libras por la cesión del cancerbero español, que llegó en 2019 al club inglés y participó en el ascenso a la Premier League más de 70 años después.

Welcome to The Arsenal, David Raya ??