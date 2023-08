Youssef Chermiti ficha por el Everton hasta 2027

La joven promesa portuguesa, de 19 años, Youssef Chermiti, procedente del Sporting de Portugal, se convirtió este viernes en el tercer nuevo refuerzo del Everton FC, con un contrato que le vincula al club inglés por cuatro temporadas, hasta junio de 2027.

El delantero azoreño, que debuta con el conjunto nacional sub-19, cerró un acuerdo con los 'blues' por una cantidad no revelada y lucirá el dorsal 28: "El Everton es un gran club. Muchas leyendas han jugado aquí. No podía rechazar esta oportunidad. Es un gran momento para mí y ahora estoy totalmente concentrado para ponerme a trabajar".

