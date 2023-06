Di María no seguirá en la Juventus; Paolo Maldini finaliza su etapa en el Milan

Di María se despide de la Juve

El futbolista argentino Ángel Di María, de 35 años, se despidió este martes de la Juventus Turín tras una temporada como blanquinegro y, por el momento, se encuentra sin equipo.

El Tottenham ficha a Postecoglou como nuevo entrenador El australiano, procedente del Celtic de Glasgow, llega a los 'Spurs' con un contrato de 4 años con el objetivo de conquistar un título que no ganan desde la Carabao Cup 2008. 06 jun 2023 - 11:58

Di María, campeón del mundo en 2022, llegó con la carta de libertad a Turín (norte), procedente del PSG, y abandona las filas de la 'Vecchia Signora' tras una temporada marcada en lo negativo por lo deportivo pero en la que su juego ha sido de las pocas cosas positivas.

El 'Fideo' se marcha tras 37 partidos como juventino, en los que ha marcado ocho goles y ha repartido cuatro asistencias entre todas las competiciones.

"Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte", publicó en su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón", añadió el internacional argentino.

La marcha del que fuera jugador del Real Madrid y Manchester United, entre otros, llega un día después de que su compatriota Leandro Paredes anunciara también que no seguirá en la 'Juve' y vuelve al PSG.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Paolo Maldini concluye su cargo en el Milan

El AC Milan ha anunciado este martes que su mítica estrella Paolo Maldini concluye su cargo en el Club a partir del 5 de junio de 2023.

"Le agradecemos sus años de servicio en el cargo, contribuyendo al regreso a la Champions y a ganar el Scudetto en 2021/22", apunta el comunicado del conjunto milanista.

Sus funciones diarias serán realizadas por un equipo que trabajará en estrecha integración con el director del primer equipo, reportando en última instancia al Director General, según recoge el Milan en su página web.