Romelu Lukaku es el fichaje estrella de la Roma de Mourinho; El Dortmund ficha a Niclas Füllkrug

Lukaku llega a la Roma

El belga Romelu Lukaku, delantero del Chelsea, se ha marchado cedido al Roma para la presente temporada.

Lukaku, que fichó por el Chelsea en 2021 a cambio de más de 100 millones de euros, nunca llegó a adaptarse al club inglés y salió la campaña pasada cedido al Inter de Milán, donde sí lo hizo bien.

De vuelta al Chelsea este verano, el delantero no ha convencido al técnico argentino Mauricio Pochettino y el club le ha buscado una salida, de la forma que fuera, ya que le restan tres años aún de contrato.





La fórmula ha sido una cesión al Roma, que pagará el salario del belga, el cual acordó bajar sus emolumentos para mantener los tres años de contrato y facilitar una salida.

En el Roma se reencontrará con el portugués José Mourinho, técnico con el que coincidió durante su etapa en el Manchester United

El Dortmund ficha al goleador Niclas Füllkrug

El Borussia Dortmund anunció este jueves el fichaje del goleador internacional alemán y del Werder Bremen Niclas Fülkrug, autor de 35 goles en las últimas dos temporadas y uno en la actual, tras la firma de su contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2026, por su nuevo club, presente en la Liga de Campeones.

Máximo anotador de la última Bundesliga y autor de siete tantos en sus nueve encuentros con la selección alemana, con la que participó en el pasado Mundial 2022, a sus 30 años da el salto al equipo del Signal Iduna Park, tras cuatro años en el Werder Bremen, con el que marcó 49 dianas y dio otras catorce desde 2019-20 hasta la actualidad. Antes militó en el Nuremberg y en el Hannover 96.

"El Borussia Dortmund es un club muy especial. Estaba muy contento con la oferta, porque el paso a este club es justo lo que quería. Tengo la oportunidad de desarrollarme como jugador y adquirir una nueva experiencia. Estoy ansioso por el trabajo que tengo por delante y quiero tener el mayor éxito posible con este equipo", avanzó el futbolista.

Guendouzi, cedido del Marsella a la Lazio

La Lazio, rival del Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones y subcampeón la pasada temporada de la Serie A, completó este jueves el fichaje del centrocampista internacional francés Matteo Guendouzi, cedido desde el Olympique Marsella hasta el final del curso con opción de compra para el club italiano, que especifica que es "obligatoria" si se cumplen "condiciones deportivas particulares".

El futbolista, de 24 años, ha jugado 103 partidos con el conjunto marsellés, desde 2021-22 hasta la actualidad, incluidos cuatro encuentros en esta campaña, como los dos de la eliminatoria previa de la Liga de Campeones contra el Panathinaikos en la que quedó fuera de la competición en la tanda de penaltis en el choque de vuelta en el Velodrome.

El Nottingham Forest ficha al brasileño Murillo

El Nottingham Forest completó este jueves el fichaje del defensa central Murillo, procedente el Corinthians y que ha firmado un contrato por las próximas cinco temporadas con el club inglés, hasta el 30 de junio de 2028, según anunció la entidad británica en un comunicado publicado a través de sus canales oficiales.

"Estoy muy emocionado. Es un gran club con una gran afición y no puedo esperar para empezar a jugar en The City Ground (el estadio del Forest). La Premier League es la mejor liga del mundo, así que no puedo esperar para ponerme a prueba y darlo todo por este club", expresó el jugador de 21 años en declaraciones a la página web de su nuevo club.

Murillo, que llevará el número 40 con el Forest, ha jugado los últimos cuatro años en el Corinthians, entre su equipo sub'20, desde 2018-19 hasta 2022-23, y su plantilla profesional, con la que debutó el pasado mes de abril. Con el primer equipo ha disputado un total de 27 choques, 26 de ellos como titular, antes de su traspaso.

Bradley Barcola, nuevo fichaje del PSG

Bradley Barcola llega traspasado por 45 millones al Paris Saint-Germain procedente del Olympique Lyonnais. El delantero de veinte años lucirá el dorsal 29 y firma un contrato de 5 temporadas con los parisinos, hasta 2028.

El futbolista francés se formó en las categorías inferiores de 'los leones', donde debutó con el primer equipo en la temporada 2021/22. La temporada pasada participó en 31 encuentros, anotó 7 goles y dió 9 asistencias.

Abdul Fatawu, nuevo jugador del Leicester

El joven delantero de 19 años ha firmado con el conjunto inglés. El ganés llega en calidad de cedido procedente del Sporting de Portugal.

Fatuwu declaró que este es "el mejor momento para unirme al Leicester. Los elegí porque creo que pueden hacerme crecer y ayudarme a madurar. Maresca me contó sobre los planes que tiene para mí y cómo quiere que juegue, cómo quiere ayudarme en mi fútbol".

El Wolves ficha al atacante paraguayo Enso González

El Wolverhampton Wanderers anunció este jueves el fichaje del atacante paraguayo Enso González, procedente de Libertad.

El extremo de 18 años ha firmado un contrato de seis años y su incorporación está a la espera de que reciba el permiso de trabajo correspondiente.

González es capaz de jugar en ambas bandas y como delantero, y se ha dado a conocer el año pasado, al despuntar desde septiembre de 2022 en el primer equipo de Libertad, mismo equipo del que salió Julio Enciso, ahora estrella del Brighton & Hove Albion.

En los 23 partidos de liga que jugó, el paraguayo marcó tres goles y dio dos asistencias, ayudando a la conquista del torneo Apertura, su primer título como profesional.

Matt Hobbs, director deportivo del Wolves, aseguró que este ha sido un fichaje en el que han estado trabajando desde hace tiempo.

"Es un jugador emocionante, joven, y que se va a integrar muy bien en nuestro vestuario. Queríamos un jugador que pudiera jugar entre líneas y darnos algo diferente y Enso es el jugador adecuado", dijo Hobbs.

El central uruguayo Santi Bueno, traspasado al Wolverhampton por 12 millones

El Girona anunció este jueves el traspaso del central uruguayo Santi Bueno, pieza clave del equipo catalán la temporada pasada, al Wolverhampton Wanderers inglés a cambio de 12 millones de euros, con un porcentaje para el jugador, mientras que el club rojiblanco se reserva un 20% de una futura venta.

Bueno, de 24 años e internacional con la selección absoluta de su país, se convierte en la venda más cara de la historia del club junto al carrilero Pedro Porro, que en el año 2019 fue traspasado al Manchester City por 12 millones de euros y que actualmente milita en las filas del Tottenham inglés.

El defensa ha disputado 120 partidos con el Girona, 34 en Primera División, el curso pasado, 68 en Segunda División, diez en la Copa del Rey y ocho en la promoción de ascenso, con un balance cuatro goles.

El jugador reconoció que "no será un adiós", porque siempre estará pendiente del club y alentará al Girona "desde la distancia", y admitió que la propuesta del Wolverhampton es "una oportunidad para seguir creciendo como jugador" y "un desafío" con el que también sueña desde pequeño.

El español Iván Jaime firma con el Oporto por seis temporadas

El futuro del centrocampista español Iván Jaime estará en el Oporto, con el que ha firmado este jueves un contrato con una duración de cinco temporadas, tras despuntar en la Liga portuguesa con el Famalicão.

Jaime, de 22 años, fue considerado el mejor jugador joven de la liga portuguesa la pasada temporada, en la que sobresalió en las filas del Famalicão, que lo fichó al Málaga en 2020.

En Portugal se ha forjado una reputación de centrocampista creativo y completo, capaz de aportar tanto al ataque como a la defensa del equipo, un perfil buscado por los blanquiazules dada la marcha del internacional luso Otávio a Arabia Saudí.

"Estoy muy contento, muy feliz y muy agradecido a todos en el club. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar, conocer a mis compañeros y pisar el césped del Estadio do Dragão. Voy a darlo todo y a trabajar mucho para ayudar al equipo", dijo el español.

Por su parte, el presidente del club del norte de Portugal, Jorge Nuno Pinto da Costa, aseguró que Jaime era un objetivo del técnico Sérgio Conceição, que ve "muchísimo potencial" en el centrocampista

Nat Phillips se une al Celtic

El defensor de 26 años se convirtió hoy en la última incorporación al equipo de Brendan Rodgers, después de haberse unido en un acuerdo de préstamo del Liverpool hasta enero de 2024.

Dos de sus compañeros de equipo en Anfield hablaron con entusiasmo sobre el Celtic y los beneficios del movimiento.

"Robbo (Andy Robertson) está probablemente tan emocionado como yo y creo que un poco celoso porque le encanta estar aquí", dijo Natt.

Amin Sarr llega cedido por una temporada al Wolfsburgo

El delantero sueco de 22 años Amin Sarr llega cedido por una temporada al conjunto alemán desde el Olympique de Lyon francés.

La temporada pasada disputó 18 encuentros con los franceses y sólo pudo ver puerta en una ocasión, En su paso por el Heerenveen neerlandés el atacante pudo anotar 11 dianas en 35 apariciones.

Matheus Nunes ficha por el Manchester City

Gary O'Neil, técnico del Wolverhampton Wanderers, confirmó el fichaje del portugués Matheus Nunes por el Manchester City.

"La situación se ha resuelto", dijo el técnico. "Si hubiera vuelto al grupo, le hubiera dicho lo que pienso. Cuando trabajé con él antes, se esforzó mucho e hizo todo lo que pudo por el club. Entonces llega un club grande, llama a su puerta y los jugadores quieren irse al Manchester City. Es lo que hay, pasamos página".

El Wolves rechazó una oferta inicial del City, cercana a los 52 millones, lo que llevó al centrocampista a ausentarse de los entrenamientos y a pedir el traspaso, pese a tener varios años de contrato por delante con los 'Lobos'.

Sin embargo, el City convenció al club este miércoles con una nueva oferta, por encima de los 60 millones de euros y Nunes será jugador de los 'Sky Blues' en los próximos días.