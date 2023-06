Rabiot renueva con la Juventus; Pukki se marcha a la MLS

El centrocampista francés Adrien Rabiot, que acababa contrato a finales de la presente campaña, ha renovado su contrato por una temporada más con la Juventus de Turín y permanecerá unido hasta el 30 de junio de 2024, según ha anunciado la entidad italiana.

Rabiot, de 28 años, llegó a la Juve en el verano de 2019, con la carta de libertad procedente del París Saint Germain. En este periodo como juventino ha jugado 177 partidos, con 17 goles, y conquistado tres trofeos: un 'Scudetto' (Liga), una Copa Italia y una Supercopa Italiana.

El club de la MLS ha anunciado este martes la contratación como agente libre de Teemu Pukki. El delantero de 33 años firma por dos temporadas por el conjunto estadounidense, que le mantendrá vinculado hasta 2025

Welcome to Finnesota ????



The club has signed forward Teemu Pukki to a Designated Player contract through June 2025.



?? >> https://t.co/1jkjScHLtHpic.twitter.com/adsgc3tIfn