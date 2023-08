El City ficha a Doku por 64 millones de euros; Luis Chávez llega al Dinamo Moscú

El City ficha a Doku por 64 millones de euros

El Manchester City anunció este jueves el fichaje del extremo belga Jeremy Doku por 55 millones de libras (64 millones de euros).

Doku, de 21 años, es el tercer fichaje del City en este mercado veraniego, tras los de Mateo Kovacic y Josko Gvardiol. En total, en esta ventana de fichajes el City se ha gastado unos 180 millones de euros.

El atacante ha firmado un contrato de cinco años con el City, después de disputar 75 partidos en las últimas tres temporadas con el Rennes, donde ha jugado 75 partidos y marcado diez goles.

"Este es un gran día para mí, tanto personal como profesionalmente. El City es el mejor equipo del mundo", dijo Doku, que ha sido internacional en catorce ocasiones con Bélgica.

"Soy un jugador joven, con mucho que aprender y mejorar. Trabajar con Pep y con estos grandes jugadores me va a hacer mucho mejor futbolista, estoy seguro de ello. Ver al City la temporada pasada fue increíble. Ganar el triplete es lo más difícil del fútbol y lo consiguieron", añadió el belga.

Luis Chávez llega al Dinamo Moscú para sustituir al realista Zakharyan

El futbolista mexicano Luis Chávez llegó hoy a Rusia para fichar por el Dinamo Moscú, donde sustituirá al internacional ruso Arsen Zakharyan, que fichó por la Real Sociedad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La decisión de jugar en el Dinamo la tomé enseguida. La primera oferta fue de ellos. Me comuniqué con el entrenador y la directiva. Después, ya no valoré otras ofertas. Me centré en el traspaso al Dinamo", dijo Chávez a la prensa rusa a su llegada a uno de los aeropuertos moscovitas.

Según informó el Dinamo, el centrocampista mexicano se someterá el viernes al correspondiente examen médico.

"Hubo algunas dificultades por parte del club, pero lo bueno es que todo se arregló", dijo.

Chávez, de 27 años, tuvo que pagar de su bolsillo al Pachuca mexicano la cláusula de rescisión para superar las complicaciones financieras provocadas por las sanciones occidentales contra Rusia debido a la guerra en Ucrania.