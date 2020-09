Gabriel Magalhães refuerza la defensa del Arsenal; Volland, nuevo jugador del Mónaco

Gabriel, de 22 años, llega a cambio de 26 M de euros tras haber firmado una buena temporada en el Lille, que propició que el Nápoles también lo quisiera. Ha jugado un total de 34 partidos, anotando un gol. Su buen hacer defensivo han conseguido que el club norteño alcance la cuarta plaza de la Ligue 1.

Impulsado por la consecución de la FA Cup este mismo verano y por un buen final de temporada, el Arsenal parece estar haciendo bien los deberes este verano de cara al nuevo curso. Sobre todo en la defensa, una de las líneas más débiles en su temporada pasada.

En cualquier caso, los 'gunners' han aprovechado sus opciones y ahora acaban de concretar el desembarco en sus filas de un nuevo defensa, que llega para apuntalar su retaguardia, y que acaba de ser anunciado de forma oficial.

