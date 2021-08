El Aston Villa firma a Leon Bailey por 32 millones; Joe Hart, nuevo portero del Celtic

El Aston Villa ha confirmado el fichaje de Leon Bailey procedente del Bayer Leverkusen por 32 millones de euros. El joven de 23 años completó sus términos médicos y acordó un contrato hasta 2025.

Bailey, que tiene 10 partidos internacionales con Jamaica, ha marcado 39 goles y ha dado 22 asistencias en tres temporadas y media con el Leverkusen en la Bundesliga, además de jugar tanto en la Champions League como en la Europa League.

