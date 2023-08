Mbappé regresa a una convocatoria del PSG

El PSG emitió un comunicado de prensa en el que revelaba que el delantero francés había sido "reintegrado" en la dinámica de los entrenamientos del primer equipo. Esto llegó tras las informaciones en Francia en las que se aseguraba que había retomado las conversaciones para su renovación.

Tras volver a ejercitarse con el equipo y por primera vez bajo los mandos de Luis Enrique, el delantero ha regresado a una convocatoria con el equipo. La lista corresponde a los jugadores elegidos para el enfrentamiento con el Toulouse de la segunda jornada de la Ligue1.

Según informó este viernes el club dirigido por Luis Enrique, también figuran en las lista los internacionales españoles Carlos Soler, Marco Asensio y Fabián Ruiz, además del portero español Arnau Ternas.

No obstante, las dudas sobre su futuro en el club persisten, ya que el jugador aún no ha firmado una extensión de contrato y sigue manteniendo su deseo dede no continuar en el Paris Saint-Germain la próxima temporada.

Aunque algunos medios franceses han informado sobre acercamientos entre el jugador y la directiva del club para discutir una posible renovación, su posición de partida durante la próxima ventana de transferencias parece firme.