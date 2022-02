Mbappé: "¿El Real Madrid?...mi decisión no está tomada"

El francés Kylian Mbappe, que termina contrato con el París Saint Germain el próximo 30 de junio, expresó este domingo, tras la victoria por 1-5 contra el Lille, que "no" tiene "tomada" una decisión sobre su futuro y sobre el Real Madrid.



Además, manifestó que, aunque ya sea "libre" para hacer lo que quiera, no va a ir "hablar" con un rival como el conjunto blanco, con el que su equipo se enfrentará en los octavos de final de la Liga de Campeones.



"No. Mi decisión no está tomada. El hecho de jugar contra el Real Madrid cambia bastantes cosas. Aunque soy libre para hacer lo que quiera actualmente, no voy a ir a hablar con un rival o hacer ese tipo de cosas. Estoy concentrado en ganar contra el Real Madrid, intentar marcar la diferencia y después ya veremos lo que ocurre", dijo a 'Prime Video', según recoge el diario francés 'Le Parisien'.



Mbappe, que concluye su vínculo con el PSG al final de esta temporada y que es pretendido por el Real Madrid para la próxima campaña, se medirá al conjunto blanco los próximos 15 de febrero y 9 de marzo en los octavos de final de la Liga de Campeones.