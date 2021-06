Mbappé: "Estoy en un lugar que me gusta, pero ¿este es el mejor sitio para mi?"

El futuro de Kylian Mbappé sigue protagonizando la concentración de Francia previa a la Eurocopa 2021 en Clairefontaine. Después de que hasta el presidente de la República se mojara en el asunto y pidiera que el astro galo siguiera en el PSG, ahora le ha tocado al propio Mbappé que ha hablado en France Football de qué pasará con él, aunque no tenga muy claras sus decisiones ni dónde proseguir su carrera pese a ser feliz en París.

"Tengo que tomar la decisión correcta y es difícil... y darme todas las oportunidades para tomar una buena decisión. Estoy en un lugar que me gusta, donde me siento bien, ¿pero es este el mejor sitio para mí? Todavía no tengo la respuesta..", asegura el delantero del PSG.

Kylian reconoce que no sabe si seguirá o no en la capital francesa, pero que si se marcha lo hará de cara y de manera limpia: "El PSG entiende mis peticiones porque saben que no voy a hacer ningún movimiento traicionero. Ser un gran jugador es también saber hacer las cosas de una manera limpia y con clase fuera del campo".

El jugador acaba contrato en 2022 y pese a que el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi ya apuntó que estaba trabajando en su renovación y que nunca le dejarían escapar, la opción del Real Madrid sigue presente y plantea dudas en el joven crack galo.