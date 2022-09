Mbappé y el porqué se quedó en el PSG: "En mi decisión no influyó el dinero"

El delantero del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, concedió una entrevista al medio New York Times, para tratar varios temas. Sobre todo, habló sobre la decisión de quedarse en París, y de cómo la figura del primer ministro francés, Emmanuel Macron, fue decisiva para que se quedase en el cuadro francés.

“Macron me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país’. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta”, aseguró Mbappé. “Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco”, añadió sobre ese momento tan especial. Además, le convenció con respecto al resto de su carrera: “Tienes tiempo, puedes quedarte otro poquito”.

La toma de esa decisión llegó tras múltiples especulaciones sobre si firmaría con el Real Madrid libre o si renovaría con el equipo que actualmente dirige Christopher Galtier. "A la hora de la decisión. mis padres y mi abogada, Delphine Verheyden, hablaron de todo. Lo que no influyó, y de verdad, fue el dinero. Porque vaya a donde vaya me van a dar mucho dinero", se pronunció Kylian Mbappé.

Mbappé no se cierra al Madrid: "Nunca sabes lo que va a pasar"

En referencia a recalar algún día en el Madrid, el delantero francés no se cierra a una posible llegada en algún momento de su carrera. “Nunca sabes lo que va a pasar. Nunca he estado ahí pero parece como si fuera mi casa o algo parecido”, comentó con humor en la entrevista para el New York Times.

Sobre su participación en las decisiones del PSG, Mbappé se lavó las manos y aseguró que no tiene nada que ver en eso: “Ese no es mi trabajo y no quiero hacerlo porque no soy bueno en eso. Soy bueno en el campo y fuera del campo, ese no es mi papel. Hay mucha gente que es mejor que yo”.



Otro tema que trató fue el Balón de Oro y su futuro en el fútbol. "No tengo límites. Así que por supuesto, como dices, es una nueva generación. Y Ronaldo, Messi, van a parar. Tenemos que encontrar a alguien más, a alguien nuevo”, señaló al hablar de sus próximos años. Se quiso mostrar ambicioso: “No, quiero ser más que el tipo que patea la pelota y termina su carrera y se va al yate y cobra su dinero. La gente puede pensar que es demasiado y que tengo que concentrarme en el fútbol. Yo creo que no. El mundo ha cambiado”.

Por último, sobre su crecimiento tan precoz, quiso ser también tan contundente como al respecto de su futuro y del Balón de Oro. “De lo único que me arrepiento es de convertirme en un hombre tan rápido. Esta es la vida que siempre he querido. Es distinta, pero estoy feliz y agradecido", se expresó al respecto.