Mbappé: "Estuve un poco decepcionado por no salir en verano del PSG"

El delantero francés del PSG, Kylian Mbappé ha vuelto a hablar de su futuro. Esta vez lo ha hecho con Thierry Henry en una entrevista emitida en el programa de Amazon Dimanche Soir en la que ha repasado varios temas de actualidad, como su no traspaso al Real Madrid, las críticas de que no piensa en su equipo y que es un jugador egoísta.

En la charla, Thierry Henry le mandó una indirecta a Mbappé respecto a su español: "Tu inglés es bueno, ¿y tú español también?", le dice Henry al internacional francés, a lo que le contestó riéndose: "Sí, es muy bueno porque he querido ser siempre un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora, no puedes querer ser una estrella internacional y hablar solo francés. Esto no tiene ningún sentido porque si llegas a España y sabes el idioma todo va mejor".

El joven jugador se abrió con el exfutbolista francés al que le aseguró que "estuve un poco decepcionado por no salir en verano del PSG". Mbappé estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid, sin embargo, afirmó que "no era fácil. Pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. Me preguntaban si estaba decepcionado y la verdad es que al principio lo estuve cuando quería irme. Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions. Soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otras cosas".

Esta temporada el PSG se ha reforzado con futbolistas importantes, lo que ha llevado a cuestionar el liderazgo del delantero en el conjunto parisino. "Es difícil porque cuando en tu equipo están Neymar y Messi es diferente. Decir que eres el jefe importa poco, ya que el objetivo es que los tres estemos en las mejores condiciones", remarcó.

Además, durante la entrevista tampoco olvidó lo ocurrido ante el City en Champions: "Estuvimos seguros en defensa. Habrá momentos en los que no defenderemos. Somos conscientes de que debemos hacer más los tres, no podemos escondernos. Asumimos eso con el estatus que tenemos".

Mbappé ha sido el foco de atención en el PSG en cuanto al compromiso con el club. Su posible salida ha hecho pensar que solo piensa a nivel individual: "Soy el máximo asistente de la Ligue 1 y de la Champions. Esa es la prueba de que no soy alguien egoísta y no pienso solo en marcar goles. Sé que puedo hacerlo todavía mejor". Esta exigencia del propio delantero alejaría su miedo que es "el no ganar" porque "las personas son exigentes conmigo".

Un ejemplo reciente fue el penalti fallado en la Eurocopa ante Suiza que eliminaba a Francia del torneo. "Discutí con mis padres. Me pregunté si tenía que salir de la selección, pero me focalicé en otras cosas y supe que lo que podía reforzarme era demostrarlo en el terreno de juego. Mis padres sabían que quería irme, pero me dijeron que volviera a centrarme en el campo".

El paso del Mónaco al PSG ha marcado un antes y un después en la carrera deportiva de Mbappé: "Soy una persona nueva. Empecé en un Mónaco con transiciones y cuando llegué a París todo fue diferente. Los equipos nos replegaban con cinco defensas, no vienen a buscarnos, jugaba por la derecha… Es un nuevo estatus. El PSG es otro nivel porque tiene grandes estrellas y tienes que ganarlo todo. Era necesario digerir algo distinto".

Este añoel Balón de Oro se lo ha llevado su compañero de equipo, Leo Messi. Mbappé sueña con ganarlo algún año. Sin embargo, aclaró que "cuando ganas algo importante colectivamente, algo que he tenido la oportunidad de hacerlo, lo naturalizas. Si pensara en hacer todo individualmente, estoy seguro que no ganaríamos títulos".