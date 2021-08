Di María: "Cristiano se debe querer matar por no estar acá"

El argentino Ángel di María, ofreció una entrevista a 'TyC Sports' donde halagó a Leo Messi y se mostró muy feliz por su incorporación al PSG, también habló sobre los clubes anteriores en los que ha jugado, donde no se sentía del todo cómodo en sus filas y analizó los objetivos que tiene el PSG para esta temporada, con la llegada de Leo Messi.

Sobre su compatriota Leo Messi, con el que hace un mes ganó la Copa América, y ahora se incorpora a su equipo, cree que se va a sentir mejor en París que en Cataluña."Creo que Messi se va a sentir mejor acá que en Cataluña. Con el recibimiento que tuvo en París creo que ya se dio cuenta de lo que genera, lo que mueve y lo que es". Aseguró que se siente cómodo jugando con Leo."Para mi sinceramente es muy fácil jugar con él. Si vos corrés, él te tira a la pelota y te cae a los pies". También aseveró que ambos tienen muy buena relación. "Tengo una excelente relación con él adentro y afuera de la cancha".

Di María aprovechó la entrevista para halagar al recién incorporado. "Messi es de otro mundo. Le tirás una piedra y la para, te pasa como si nada, piensa antes que el otro. Nunca vi nada igual. Jugué con Cristiano, Ney, Mbappé, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale y sinceramente no vi nada igual. Es algo único Leo", aseguró.

Según Di María, el PSG es uno de los equipos más temibles por la cantidad de estrellas que tiene en sus filas y cree que a Cristiano Ronaldo le gustaría jugar en el Parque de los Príncipes. "Cristiano se debe querer matar por no estar acá. La calidad y la cantidad de jugadores que tiene el PSG ahora es algo único. No muchas veces pasa en los clubes y los grandes jugadores siempre quieren estar con los mejores", aseguró.

El argentino se siente muy agusto en el club francés y así lo expresó en la entrevista a 'TyC Sports', y aclaró que no siempre se ha sentido así en los clubes en los que ha militado. "En Real Madrid y en Manchester United sentí que no me quisieron. Fueron las únicas dos veces que sentí eso. De Manchester igual ya quería irme, así que me vino genial".

También habló sobre el 'Kun' Agüero, su compatriota, de quien piensa que tiene que estar lamentándose sobre la marcha de Messi del Barcelona, ya que no van a tener la oportunidad de jugar juntos. "El Kun se quiere matar, qué se le va a hacer", decía entre risas.

Sus objetivos para esta temporada con el PSG pasan por ganar la ansiada 'Champions League'. "Siempre tenemos la obligación de ganar la Champions League y ahora con la llegada de Messi se tiene que hacer como sea".