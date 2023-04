Marco Reus renueva con el Borussia Dortmund hasta 2024

El capitán del Borussia Dortmund Marco Reus ha renovado su contrato con el club alemán, que expiraba este verano, hasta el final de la próxima temporada, cuando completará su duodécima temporada como negriamarillo, según ha informado la entidad en un comunicado.

"Marco Reus ha ampliado un año más su contrato, hasta el final de la temporada 2023-2024. En verano cumplirá así su duodécima temporada como profesional con la camiseta amarilla y negra", avanzó el Dortmund.

El capitán alemán, de 33 años y nacido en Dortmund, es el séptimo jugador con más partidos (346) en la historia del club alemán, equipo del que es el máximo goleador histórico con un total de 148 tantos en 11 temporadas como negriamarillo. En su palmarés destacan tres Supercopa de Alemania y dos Copas.

"Queremos ser campeones de Alemania, y para ello necesitamos a todos. Pero incluso más allá de eso, sigo teniendo un gran deseo de dar lo mejor de mí mismo por el club con el que ya he pasado más de la mitad de mi vida. Para mí sigue sin haber nada mejor que marcar goles delante de los mejores aficionados del mundo y en el estadio más bonito del mundo. Me alegro de haber prolongado mi contrato, siempre he dicho que no querría jugar en ningún otro club que no fuera el BVB", valoró el propio Reus.

Por su parte, el presidente del club, Hans-Joachim Watzke, elogió a Reus como "un jugador que merece pertenecer" al Borussia Dortmund. "Marco ha tenido mucha mala suerte con las lesiones, pero es un 'borusse' hasta la médula y, como capitán de nuestro equipo, persigue exactamente los mismos objetivos que todos nosotros", expresó.