El Manchester City, campeón de la Premier tras remontar un 0-2

Manchester City, 3 - Aston Villa, 2

El Manchester City, con aroma al final de la Premier League de 2012, remontó un 0-2 al Aston Villa en cinco minutos y se llevó su cuarto título liguero en los últimos cinco años.



Los de Pep Guardiola coquetearon con el desastre durante 75 minutos, perdiendo 0-2 por los goles de Matt Cash y Philippe Coutinho, pero desataron una remontada brutal en los últimos quince minutos.



En un espacio de cinco minutos, Ilkay Gundogan, con un doblete, y Rodri, con un golazo desde fuera del área, dieron la vuelta al marcador y confirmaron que el título, una temporada más, es celeste.

Liverpool, 3 - Wolverhampton, 1

El Liverpool rozó la gloria de conquistar la Premier League y soñó durante muchos minutos con la sorpresa, pero la victoria del Manchester City contra el Aston Villa convirtió en intrascendente el triunfo 'Red' contra el Wolverhampton Wanderers (3-1). Los de Jürgen Klopp se llevaron el palo de encajar un gol tras un error grave de Ibrahima Konaté, que se comió un saque de puerta en largo del Wolves y permitió que Raúl Jiménez entrara solo en el área. El mexicano conectó por abajo con Pedro Neto y éste puso 0-1 arriba al Wolves en Anfield.



Comenzó entonces el acoso y derribo del Liverpool, que, consciente de que el City iba perdiendo en el Etihad, tenía una oportunidad irrepetible por delante. No tardó en llegar el empate de Sadio Mané, que definió muy bien delante del portero del Wolves tras un taconazo de Thiago Alcántara, pero luego se enredó el partido. Primero se lesionó Thiago, sustituido con mala cara y preocupado al descanso por alguna molestia muscular, y luego el Wolves se aprovechó del arrojo 'Red' para tener espacios a la contra.



No definió Raúl Jiménez la más clara, un mano a mano con Alisson que desaprovechó, y hasta los diez minutos finales no consiguió su objetivo el Liverpool. Una jugada rocambolesca con una pelota salvada encima de la línea y que tuvo que remachar Mohamed Salah, que salió al rescate en la segunda parte. Una opción a la desesperada de Klopp, que no quería arriesgar al egipcio, pero que no tenía más remedio.



El 2-1 llegó ya con el City ganando al Villa, por lo que la celebración en Anfield fue comedida, al menos entre los aficionados, que sabían lo que ocurría en Mánchester. Con las defensas del Wolves caídas, Andy Robertson remató el encuentro, puso el 3-1 y emplaza al Liverpool a sentenciar la temporada el próximo sábado contra el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones. Este domingo murió el sueño del póker de títulos del Liverpool, que no pudo recuperar la corona de la Premier League, pero aún tiene la oportunidad de sumar su séptima Copa de Europa y cerrar un triplete con la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra.

Norwich, 0 - Tottenham, 5 y Arsenal, 5 - Everton, 1

El Tottenham Hotspur aseguró su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones con una victoria ante el Norwich City (0-5), que acabó con las pocas esperanzas que tenía el Arsenal de alcanzar la cuarta plaza.

Los 'Gunners' cumplieron su parte y vencieron al ya salvado Everton (5-1), pero el milagro que era que el Norwich, colista de la tabla y descendido desde hace varias jornadas, ganara o empatara contra los 'Spurs' no ocurrió.

Los dos pinchazos contra Tottenham y Newcastle condenaron a los de Mikel Arteta, que no hace mucho eran los favoritos para asegurar la cuarta plaza y clasificarse a la Champions cinco años después, por primera vez desde que se fue Arsene Wenger.

Crystal Palace, 1 - Manchester United, 0 y Brighton, 3 - West Ham, 1

El Manchester United aseguró con sufrimiento la plaza de Liga Europa para la próxima temporada y la derrota contra el Crystal Palace (1-0) fue irrelevante porque el West Ham United no pudo con el Brighton & Hove Albion (3-1)



Los 'Diablos Rojos', en el último partido de la temporada, cayeron contra el Palace por la mínima con un gol del marfileño Wilfried Zaha, un resultado que amenazó con mandarles a la Liga Conferencia, pero el West Ham, que tenía que ganar para acceder ellos a la Liga Europa, no pudo con el Brighton.



Los 'Hammers' se adelantaron en el Amex Stadium, mediante el jamaicano Michail Antonio, pero los 'Seagulls' dieron la vuelta al marcador, con goles del neerlandés Joel Veltman, el alemán Pascal Gross y Danny Welbeck, y evitaron la debacle definitiva del United, que se consolará con la Liga Europa la próxima temporada.



El neerlandés Erik Ten Haag, próximo entrenador del equipo, estuvo presente en Selhurst Park antes de amarrar las riendas del club, mientras que el portugués Cristiano Ronaldo se perdió el partido por una pequeña lesión muscular.

Brentford, 1 - Leeds, 2 y Burnley, 1 - Newcastle, 2

El Leeds United se salvó en la última jornada de la Premier League, al ganar al Brentford a domicilio (1-2), y condenó con ello a un Burnley que perdió en casa contra el Newcastle United (1-2).



El Burnley termina con una racha de seis temporadas en la máxima división del fútbol inglés, mientras que el Leeds salva una temporada muy complicada, con muchas lesiones y marcada por la marcha de Marcelo Bielsa.



El argentino, artífice del ascenso de los 'Whites' hace dos campañas acordó su salida del equipo cuando este rondaba el descenso y le sustituyó Jesse Marsch, que ha sido capaz de solventar la situación y mantener al Leeds en la Premier League.



El equipo de Elland Road se impuso al Brentford, gracias a un tanto de penalti de Raphinha en la segunda mitad y un gol en el último minuto de Josh Harrison. Sergi Canós, con un buen cabezazo, marcó para los 'Bees'.



Los 'Clarets', que necesitaban igualar el resultado que lograra el Leeds, no pudieron hacer nada contra el Newcastle, que les doblegó por 0-2 con un doblete de Callum Wilson.

