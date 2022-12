Hinchas del Melbourne Victory invaden el césped y agreden al portero rival con una bengala

Hecho muy violento el que ha acontecido en el encuentro de la liga australiana entre el Melbourne City y el Melbourne Victory. Hinchas del equipo visitante saltaron al césped y llegaron a agredir al portero del City, Tom Glover, con el lanzamiento de una bengala que le provocó una brecha en la cabeza y una posible conmoción cerebral, según reportan los medios locales.

Además, también fueron afectados por el impacto el árbitro del partido, Alex King, y un cámara que se encontraba capturando las imágenes. Las razones radican en la polémica decisión de haber movido la final de los play-offs de la A-League, la liga local, a Sidney, en vez de disputarlos en Melbourne, como ya era tradición. De hecho, las aficiones de ambos conjuntos habían acordado salir del campo en el minuto 20, pero las protestas llegaron a otro grado.

Melbourne Victory has provided the following statement, unequivocally condemning the actions of fans at Saturday night's match against Melbourne City at AAMI Park.