Los penaltis meten al United en la final de la FA Cup, en la que habrá derbi de Manchester

Una tensa tanda de penaltis, tras el 0-0 en los noventa minutos y la prórroga, metió al Manchester United en la final de la FA Cup, tras eliminar al Brighton & Hove Albion.



Los de Roberto De Zerbi dieron la cara en las semifinales en Wembley y quizás merecieron más que los 'Diablos Rojos', pero su ineficacia arriba, ante la falta de Evan Ferguson, lesionado, les pasó factura. Sin goles en el partido y la prórroga, por las buenas actuaciones de David de Gea y Robert Sánchez, Brighton y United no fallaron ninguno de sus seis primeros lanzamientos, hasta que Solly March mandó a las nubes el suyo y Victor Lindelof anotó para meter al United en la final de la FA Cup, donde se medirá al Manchester City.



El Brighton, tras la que puede ser la mejor temporada de su historia, se puede ir con la cabeza alta de Wembley, donde fue ligeramente superior a un United que se apoyó en De Gea y en su defensa para frenar a unos 'Seagulls' capados por la falta de un 'nueve' de garantías. Sin Ferguson, fue Danny Welbeck el que asumió la responsabilidad de marcar, y su partido dejó mucho que desear.



También porque De Gea se resarció de la actuación contra el Sevilla en la Europa League. El arquero español tuvo varias intervenciones de mérito, en una falta de Mac Allister, en una mano abajo a Julio Enciso y en un remate de March.

WE’RE ON THE MARCH WITH TEN HAG’S ARMY! ??