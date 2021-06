Los aficionados de Tottenham y Everton dicen NO a las contrataciones de Gattuso y Rafa Benítez

Tras su salida este jueves de la Fiorentina solo 23 días después de confirmarse su contratación, Gennaro Gattuso empezó a sonar con fuerza como nuevo entrenador del Tottenham. Los Spurs tras despedir a Mourinho habían puesto sus ojos en Paulo Fonseca, extécnico de la Roma, pero su firma se complicó por problemas fiscales.

En ese momento apareció en la palestra Gattuso, pero su posible contratación fue rechazada con fuerza por los hinchas del equipo londinense que llegaron a hacer TT en el Reino Unido el hastag #NOTOGATTUSO. No olvidan como en 2011 en un partido de octavos de final de la Champions entre el Milan y su equipo el italiano cogió del cuello y propinó un cabezazo a Joe Jordan, asistente de Redknapp. Tampoco ven con buenos ojos sus salidas de tono sobre el matrimonio homosexual y sobre el papel de las mujeres en el fútbol.

After opening meeting with Jorge Mendes, Tottenham told Gattuso they’re not interested in appointing him. ???



It’s never been a done deal, just an interview with the current frontrunner... as many others made by Spurs this summer. Fans reaction, key for the decision. #THFC