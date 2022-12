Lopetegui debuta con victoria en el banquillo de los Wolves

El técnico español Julen Lopetegui arrancó su andadura al frente del Wolverhampton con una sufrida victoria imponerse este martes por 2-0 al modesto Gillingham, conjunto de la cuarta categoría del fútbol inglés, en los octavos de final de la Copa de la Liga.



Una victoria que los "wolves" no pudieron encarrilar hasta los 77 minutos, cuando el mexicano Raúl Jiménez abrió el marcador para los locales (1-0) al transformar un penalti cometido sobre el delantero español Diego Costa.



Los de Julen Lopetegui, que se estrenó en partido oficial con el conjunto inglés, redondearon el marcador catorce minutos más tarde con el gol del francés Rayan Ait Nouri, que estableció el definitivo 2-0 en el tiempo de prolongación.



Resultado que no reflejó los numerosos problemas que tuvo el Wolverhampton, en el que volvió a actuar como titular el joven lateral español Hugo Bueno, para doblegar al Gillingham, colista de la cuarta categoría del fútbol inglés, lastrado por su falta de claridad en los metros finales.



Problemas que se acabaron a los 77 minutos cuando el colegiado señaló como penalti un agarrón en el interior del área sobre el delantero español Diego Costa, que el mexicano Raúl Jiménez, que había ingresado en el terreno de juego apenas ocho minutos antes, no desaprovechó para derribar la muralla que los visitantes habían construido en torno a su área.



Igualmente sufrida fue la clasificación del Newcastle, que selló su billete para los cuartos de final de la Copa de la Liga, tras doblegar por 1-0 al Bournemouth, en la única eliminatoria entre dos equipos de la Premier League, con un gol en propia meta a los 67 minutos de Adam Smith.



Quien no dio pie a la sorpresa fue el Leicester, que se impuso por 0-3 en su visita al campo del Milton Keynes Dons, conjunto de la tercera categoría del fútbol inglés, en un choque en el que destacó el delantero español Ayoze Pérez, autor del segundo tanto de los "foxes".



Por su parte, el Southampton se aseguró su presencia en la siguiente ronda, tras imponerse por 2-1 al Lincoln, equipo de la tercera categoría del fútbol inglés, con un doblete de Che Adams, que permitió a los "saints" remontar el tempranero tanto del Lincoln, que se adelantó a los dos minuto con un gol en propia meta del portero Gavin Bazunu.