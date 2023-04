El Liverpool se retira de la puja por Bellingham

El Liverpool no acometerá el fichaje del internacional inglés Jude Bellingham, uno de los jugadores más preciados del mundo, por su alto precio en el próximo mercado veraniego.



Los 'Reds' pretenden reconstruir su plantilla, después de una temporada desastrosa en la que no van a levantar ningún título y en la que tienen difícil la clasificación para la Liga de Campeones; pero según varios medios ingleses, el Liverpool ha descartado gastarse más de 100 millones de euros en un solo jugador; que también tendría un salario elevado, ya que creen que eso podría afectar a la reconstrucción global, que necesitará de varias incorporaciones, especialmente en el centro del campo.



Esta estrategia va más en concordancia con la llevada a cabo por Jürgen Klopp y los suyos en los últimos años, siempre fichando talento antes de su explosión para no entrar en guerras de pujas como la que se prevé que provocará Bellingham, al que también pretenden otros equipos como Real Madrid y Manchester City.



El centrocampista inglés, salido de la cantera del Birmingham City, que retiró su dorsal cuando le fichó el Borussia Dortmund, lleva desde 2019 en Alemania, donde se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la Bundesliga. Bellingham es internacional con la absoluta inglesa, con la que ha disputado 24 partidos.