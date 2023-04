Lisandro Martínez se pierde lo que resta de temporada y el United también pierde a Varane

Lisandro Martínez, defensa argentino del Manchester United, no volverá a jugar en lo que resta de temporada después de fracturarse el quinto metatarsiano del pie derecho en el minuto 86 del encuentro de ida de cuartos de final de la Liga Europa que midió a su equipo contra el Sevilla el jueves en el estadio Old Trafford y que terminó con empate a dos.

