Lisandro Martínez, operado de la fractura del metatarsiano

El defensa del Manchester United Lisandro Martínez ha sido operado este martes de la fractura del metatarsiano, lesión que le dejará fuera de los terrenos de juego lo que resta de temporada, por lo que ya esta "focalizado" en la recuperación, según avanzó el propio futbolista en sus redes sociales.

"¡Todo ha ido muy bien, gracias a Dios! Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Ahora focalizado en la recuperación", escribió el argentino en un mensaje en sus redes sociales, junto a una foto en el hospital tras la operación.

