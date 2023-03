Lionel Scaloni: "Messi seguirá viniendo con la selección hasta que diga lo contrario"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dejó claro que Leo Messi, el gran referente de la tricampeona del mundo, seguirá jugando con la Albiceleste "hasta que diga lo contrario", pese a decir tras la victoria en la Copa del Mundo de Qatar que no se veía defendiendo el título en el 2026.

"LO QUE LE PASÓ A LEO ES HERMOSO, ÉL Y TODOS LOS JUGADORES MERECEN ESE CARIÑO". Lionel Scaloni habló sobre la cantidad de gente que estuvo en la puerta del restaurante donde el capitán argentino cenó junto a su familia.



?? #ESPNenStarPluspic.twitter.com/ON9NzF23wR — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2023

"Messi seguirá viniendo hasta que diga lo contrario. Le veo feliz en la cancha y dentro de la selección. Le veo bien, se merece todo ese cariño", señaló Scaloni en rueda de prensa este martes previo al amistoso contra Panamá.

A raíz del recibimiento que se espera para el combinado nacional, el técnico recalcó que el de Rosario "y todos los jugadores que están acá merecen salir a recibir ese cariño porque no lo han podido vivir". "Leo, aunque es el mejor de todos, también necesita ver que su gente le quiere. Esto es algo que se quedará con él para siempre", afirmó.

Además, Scaloni advirtió a sus jugadores que no pueden bajar el nivel por haber logrado el título mundial. "Somos campeones del mundo, pero eso no significa que tengamos derecho a más. Sólo por ganar no podemos hacer lo que queramos y eso es lo que los jugadores tienen que entender", subrayó.

"El mensaje es que empieza un nuevo proceso y el terreno de juego es lo que manda. A partir de ahí, los que son campeones del mundo no tienen ventaja, tendremos que seguir trabajando. La camiseta de Argentina no te permite no dar lo mejor, eso lo tenemos claro. Después está bueno festejar, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en la cancha", añadió.