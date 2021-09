La Liga francesa responde a Tebas: "No admitimos lecciones de control financiero"

La Liga Francesa de Fútbol (LFP) respondió este miércoles duramente al presidente de LaLiga española, Javier Tebas, quien había denunciado este martes el incumplimiento del juego limpio financiero del PSG, y dijo "no tolerar lecciones sobre control financiero". "No tenemos ninguna lección que recibir sobre el control financiero de los clubes. Lo que es incontestable es que la LFP (francesa) ha sido un motor en el ámbito europeo con la creación de la DNCG (gendarme de los clubes de fútbol), que es todavía hoy un modelo de regulación que funciona y es reconocido por todos", dijo en un comunicado.



La Liga francesa, dirigida por Vincent Labrune, denunció que LaLiga "ha dado una cierta manga ancha en lo que respecta a los criterios financieros de los clubes españoles durante muchas temporadas, lo que está en el origen de los problemas actuales" en España, que no son responsabilidad ni del campeonato francés ni del PSG.



El organismo rector de la Liga gala aseguró además que las manifestaciones de Tebas "no son dignas" de la institución que representa y le pidió que "controle sus declaraciones ultrajantes". "La LFP no quiere ser una especie de muleta de M.Tebas como manera de ocultar los problemas internos que atraviesa actualmente el fútbol profesional español", agregó la institución.

Tebas declaró el pasado 7 de septiembre que hay "unos datos objetivos que no son sostenibles" en el proyecto del París Saint-Germain, controlado por un fondo de inversión de Catar. "Gasta 500 millones de euros en salarios, con las pérdidas por el Covid y la disminución en los ingresos de televisión en Francia, eso es insostenible", sostuvo el dirigente español.