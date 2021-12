El Leipzig destituye a su entrenador

El RB Leipzig y su entrenador Jesse Marsch han acordado este domingo poner fin a su contrato de mutuo acuerdo, tras la derrota (2-1) en su visita al Union Berlin.

Jesse Marsch será liberado con efecto inmediato, y su entrenador asistente, Achim Beierlorzer, se hará cargo del equipo en el el próximo partidode Champions en casa contra el Manchester City, a la espera de que el club presente una solución sucesora a Jesse Marsch.

#RBLeipzig & Chef-Coach Jesse #Marsch haben sich einvernehmlich verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.



Co-Trainer Achim #Beierlorzer betreut das Team gg. ManCity. Eine Nachfolgelösung für Marsch wird zeitnah präsentiert.



“La separación de Jesse Marsch no fue fácil para nosotros, porque realmente apreciamos a Jesse como persona y como entrenador. Es una pena que no haya salido como se esperaba en esta constelación y que este paso se haya hecho ahora necesario porque, lamentablemente, el desarrollo deseado y, por lo tanto, los resultados necesarios para nuestros objetivos de temporada no se han materializado. Me gustaría expresar mi agradecimiento a Jesse Marsch por el trabajo que ha realizado y le deseo todo lo mejor, tanto personal como profesionalmente ".

Por su parte, el ya exentrenador mostró unas palabras de afecto hacia el club que han recogido en el comunicado: “¡Estoy muy agradecido de ser parte de la familia Red Bull y de haber tenido esta oportunidad! Hasta el final, tenía la esperanza de que después de un comienzo de temporada inquieto y actuaciones cambiantes como grupo, encontraríamos más unidad y estabilidad y cambiaríamos el rumbo proverbial".