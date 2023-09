LaLiga comienza a patrocinar al pueblo galés de nombre impronunciable y cambia su mítico cartel

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch es un pequeño pueblo de poco más de 3.000 habitantes del norte de Gales. La localidad es conocida porque su nombre completo es el más largo del Reino Unido y el tercero del mundo, y son muchos los reportajes que se han hecho sobre un lugar impronunciable, pero que se ha ganado un hueco en los libros.

Ahora, sonará mucho más fuerza en España gracias al acuerdo al que han llegado con LaLiga para que la competición española sea el partner oficial y patrocinador de la camiseta del Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club (CPD Llanfairpwll FC) durante la próxima temporada.

LALIGA ?? Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club A unique partnership spreading The Power of Our Fútbol has arrived in North Wales with @cpdllanfairpwll ?????????????? #ThePowerOfOurFútbol #ComeOnPwll pic.twitter.com/9BcofXA9QC

La curiosa iniciativa ha sido anunciada por el organismo este miércoles dentro de una operación publicitaria que llevará al CPD Llanfairpwll FC, a lucir en la parte frontal de sus camisetas el nuevo logotipo 'LL' de LALIGA durante todos sus partidos del año en la North Wales Coast West Division One.

El acuerdo, que tendrá una duración de un año, situará a la comunidad local en el centro de la colaboración, empezando por el partido del sábado en Maes Eilian (Eilian's Field) en el que el CPD Llanfairpwll FC se enfrentará al Holyhead Town FC, donde los aficionados podrán ver por primera vez la nueva camiseta a rayas verticales azules y negras de PUMA, así como mensajes destacados de 'The Power of Our Fútbol' por todo el campo.

La comunidad del pueblo también recibió un nuevo y exclusivo cartel 'Welcome To Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch' (Bienvenido a Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllllantysiliogogogoch) para celebrar la colaboración, donde las cinco ‘LL' de los 58 caracteres del nombre del pueblo se cambiaron sutilmente para reflejar el nuevo logotipo de LALIGA.

Delighted to announce that @LALIGA will be our front of shirt partner for the 2023-24 season. An exciting agreement for us which brings together the two biggest names in world football. #ThePowerOfOurF?tbol#ComeOnPwllhttps://t.co/8iz92YI1nMpic.twitter.com/o7qjb7hVGj