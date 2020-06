La Juventus no pasa del 0-0 pero se clasifica ante el Milán para la final de Copa; Ronaldo falló un penalti

La Juventus Turín se clasificó este viernes, en el regreso del fútbol italiano tras más de tres meses de parón a causa del coronavirus, para la final de la Copa Italia, al empatar 0-0 en el Allianz Stadium turinés y al hacer bueno el 1-1 conseguido en la ida, disputada a mediados de febrero en San Siro.

#CoppaItalia semi-final second leg let's GO! ����



�� Where in the world are you tuning in from to support the boys for #JuveMilan?#FinoAllaFine ⚪️⚫️ #ForzaJuvepic.twitter.com/9cBlCfpoBG