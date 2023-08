Julen Lopetegui deja el Wolverhampton

El Wolverhamton y Julen Lopetegui "han llegado a un acuerdo para separar sus caminos" y poner "fin a nueve meses de estancia del español como entrenador del club", informa el club inglés. Lopetegui se incorporó a los Wolves en noviembre y condujo al equipo hacia la permanencia en la Premier League. "Sin embargo, el entrenador y el club reconocieron y aceptaron sus diferencias de opinión sobre ciertos temas y acordaron que un final amistoso de su contrato era la mejor solución para todas las partes", señala la entidad en su web oficial.

The club and Julen Lopetegui have reached an agreement to part ways, ending his nine month stay as head coach.