El United no pasa del empate a pesar del golazo de Cavani; el Leed apura sus opciones europeas

Manchester United, 1 - Fulham, 1

Edinson Cavani, con un gol desde 40 metros, no fue suficiente para que el Manchester United se llevara la victoria contra el Fulham en el partido que supuso la vuelta de los aficionados a Old Trafford (1-1).



Los 'Diablos Rojos', que disfrutaron de 10.000 aficionados más de un año después en su estadio, se adelantaron gracias a una genialidad entre David de Gea, Bruno Fernandes y Cavani. El portero español sacó en largo, Fernandes tocó de primeras de tacón y dejó a Cavani solo en carrera contra el portero. El uruguayo, sin toque previo, levantó la cabeza y elevó la pelota por encima de Areola, logrando un auténtico golazo y celebrándolo enfrente de la hinchada que por fin pudo volver a Old Trafford.

Southampton, 0 - Leeds, 2

El Leeds United de Marcelo Bielsa apuró sus opciones de estar la temporada que viene en Europa con una victoria por 0-2 contra el Southampton.



Los 'Whites' necesitan poco más que un milagro para llegar a la Conference League, pero se aferraron a un clavo ardiendo ganando a los 'Saints' gracias a un tanto de Phil Bamford, el goleador del equipo esta temporada que ya suma 16 goles en esta Premier, y a otro de Tyler Roberts en el tiempo de descuento.

Brighton, 3 - Manchester City, 2

El Brighton & Hove Albion se dio un homenaje este martes al remontar un 0-2 en contra a un Manchester City que jugó 80 minutos con un jugador menos (3-2).



A once días de la final de la Liga de Campeones y sin nada en juego en la Premier League, el equipo de Pep Guardiola se encontró con su sexta derrota liguera ante un Brighton capaz de levantar un 0-2.