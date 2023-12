Gris, sin florituras y efectivo arriba, la Juventus ganó 1-2 al Monza y de forma provisional ocupó la primera plaza de la Serie A gracias a las apariciones de Adrien Rabiot que rompieron el tedio y sacaron a su equipo de un lío tras jugar con fuego y casi quemarse.

Los hombres de Massimiliano Allegri asaltaron el liderato tras firmar un duelo soporífero que se resolvió en un par de arreones, uno en cada parte, que consiguieron atraer la atención de un público que bostezo a bostezo acabó excitado con un minuto de locura al final en el que el Monza estuvo a punto de sacar los colores a la Juventus.

Atrincherado atrás después del tanto inicial de Rabiot, el Monza empató por medio de Valentín Carboni en el minuto 91 en su único remate en todo el partido. La especulación de la Juventus estuvo a punto de costarle carísimo, pero el centrocampista francés salió al rescate para inventarse una excelente jugada al borde del pitido final que acabó en una asistencia que no desaprovechó Federico Gatti.

El tanto de Gatti sirvió a la Juventus para superar al Inter en la clasificación y podría acabar la jornada líder si su rival pierde en el estadio del Nápoles. Fue un alivio para un equipo que a lo largo de los noventa minutos apenas amasó ocasiones. Tampoco un fútbol vistoso.

La dolorosa derrota ante el Borussia Dortmund en Liga de Campeones obligaba al Milan a una respuesta en Serie A, una reacción que este sábado dirigió Luka Jovic con un tanto, el primero con la camiseta 'rossonera', y una asistencia para apagar al Frosinone (3-1) en San Siro y mantener a su equipo cerca de la cabeza de carrera.

