Póker de Lautaro contra la Salernitana; Leao lidera al Milan; El Nápoles golea pensando en el Madrid

Salernitana, 0 - Inter, 4

Con una sutil vaselina con la que evitó la salida del mexicano Guillermo 'Memo' Ochoa, aprovechando la precisa asistencia del francés Marcus Thuram, con dos rematse a bocajarro desde el corazón del área y con un penalti, el argentino Lautaro Martínez apareció desde el banquillo para dar la victoria a su Inter ante el Salernitana (0-4) con tres zarpazos que mantienen el liderato 'nerazzurro' de la Serie A, compartido con el Milan.

La derrota ante el Sassuolo de la pasada jornada no impidió que Inzaghi diera descanso a sus habituales pensando en el choque de Liga de Campeones del próximo martes ante el Benfica y en el mismo grupo que la Real Sociedad. Ni Darmian, ni Mkhitaryan, ni Dimarco fueron titulares. Pero su impacto en el juego del Inter no es tan diferencial como el del capitán Lautaro Martínez, que tuvo que salur en el minuto 54 a ocupar el puesto del chileno Alexis Sánchez para no solo cerrar la victoria, sino dar una nueva 'masterclass' de lo que tiene que hacer un delantero moderno.

Porque el impacto de Lautaro va mucho más allá del gol. Es clave en salida de balón, aporta soluciones cayendo a banda, desahoga con dejadas de cara al primer toque que aceleran la circulación y lanza desmarques inteligentes. Pero además de eso, si le das facilidades, como fue el caso del Salernitana, se hincha a marcar goles.

Los hizo de todos los colores. Cuatro en 36 minutos.

Lecce, 0 - Nápoles, 4

Sin apenas sobresaltos, con un gol de estrategia de Ostigard al cumplirse el primer cuarto de hora, otro de cabeza de Víctor Osimneh, de inicio suplente, en el comienzo de la segunda parte, y dos más de Gaetano y Politano al final, el Nápoles consolidó su reacción en la Serie A, rumbo a su enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y más que vivo en la competencia por la Serie A de la que defiende el título.

Su segundo triunfo consecutivo en el campeonato italiano, aunque tan solo es el segundo en las últimas cinco citas, lo revaloriza y lo reconduce, porque fue efectivo en sus ocasiones y porque concedió poco a su adversario, un Lecce que venía en buena forma, que era sexto en la tabla y que la anterior jornada sufrió su primera derrota de la campaña. Este sábado fue la segunda, sin apenas ninguna opción de sorprender al actual campeón.

Milan, 2 - Lazio, 0

Atascado ante el Lazio, las apariciones del agitador Rafael Leao, autor de dos asistencias a Christian Pulisic y a Noah Okafor, bastaron al Milan para superar 2-0 al conjunto romano y ocupar de forma provisional el liderato de la Serie A.

Sin brillo y sin alardes, en un partido gris, el Milan sobrevivió gracias a los picotazos del jugador portugués, el mejor de un choque en el que el Lazio casi no propuso nada para mantener su tendencia negativa que le mantiene más cercad de los puestos de descenso que de los europeos.

El Milan, tras dejar atrás las cicatrices causadas por la derrota en el derbi frente al Inter (5-1) con dos victorias consecutivas, buscó la tercera frente al Lazio, actualmente en otra pantalla diferente a las que acostumbra a jugar a principios de anteriores cursos. En apenas siete jornadas, el cuadro romano acumulaba antes del duelo ocho puntos de distancia respecto al líder.

El horroroso inicio del Lazio (tres derrotas, un empate y dos victorias), atenuado con los tres puntos que sumaron la pasada jornada frente al Torino, no auguraba nada bueno para los hombres dirigidos por Maurizio Sarri, que encima saltaron al terreno de juego sin Ciro Immobile, aquejado de una distensión en los flexores y reservado en el banquillo para caso de extrema necesidad.