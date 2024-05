El City acaricia la Premier gracias a Haaland y Stefan Ortega; cuarto triunfo seguido del Chelsea

El Tottenham Hotspur no decepcionó a su afición. En el partido que ningún aficionado 'Spurs' quería ganar, el Manchester City se impuso, con un doblete de Erling Haaland tras 51 minutos de tensión y un paradón de Stefan Ortega a Heung-min Sone en los minutos finales; y la cuarta Premier League seguida para los de Pep Guardiola está a un triunfo de distancia.

Pocas veces, por no decir ninguna, un aficionado del Tottenham celebraría un gol en contra de su equipo, pero eso es lo que ocurrió este martes en el norte de Londres. Cuando Haaland desabrochó el 0-0 en la segunda parte, la tensión del estadio se diluyó, tanto la de la afición del City, que veía la liga alejarse, como la del Tottenham, que no quería ayudar ni un ápice al máximo rival, el Arsenal, que confiaba en un milagro para llegar con muchas más opciones de ganar la Premier este domingo.

La cuarta victoria seguida del Chelsea, que acelera en este tramo final con cinco encuentros sin perder, le han llevado a tiempo a la zona europea de la Premier, en el momento justo, impulsado por los goles de Cole Palmer y Christopher Nkunku, a un solo partido para el final de la competición.

El cuadro de Mauricio Pochettino recibirá en Stamford Bridge el domingo al Bournemouth con todo en la mano para aliviar un curso irregular, plagado de sinsabores, que ha podido maquillar instalado en la parte alta de la tabla. Fuera de sus expectativas pero, al menos, con el premio de un torneo continental.

Después de tres partidos sin ganar, con dos derrotas recientes, el Manchester United se levantó a última hora para sacar adelante el cara a cara con el Newcastle y suspirar por un puesto europeo que definirá en la última jornada de la Premier, el domingo en el campo del Brighton.

