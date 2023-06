Jobe Bellingham cambia de club el mismo día que su hermano Jude

El cambio de club de los Bellingham parece cosa del destino. El nuevo fichaje del Real Madrid, Jude Bellingham, fichó este miércoles de forma oficial por el club blanco; pero la alegría de su familia no queda ahí, su hermano menor, Jobe, también ha cambió de equipo este pasado miércoles para enrolarse en las filas del Sunderland.

? We are delighted to announce that an agreement has been reached with Birmingham City for the transfer of Jobe Bellingham. #SAFC