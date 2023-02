Jesé jugará en la Sampdoria

Jesé Rodríguez ya tiene nuevo equipo. A falta de hacerse oficial, el atacante canario terminará al temporada en la Sampdoria, penúltimo clasificado de la Serie A con solo 9 puntos en 20 partidos y a 9 de la salvación que marca la Spezia con 18.

El futbolista estaba sin equipo desde el pasado 12 de enero cuando rescindió su contrato con el Ankaraguçu turcoal que había llegado libre en junio. Ese día ambas partes informaban de su salida después de llegar a un acuerdo mutuo y tras 16 partidos en los que anotó 5 goles y asistió en otros dos.

#Jesè to #Sampdoria as a free agent pending medicals. Contract until June 2023 with option. If he passes medicals, ?? Done Deal and confirmed! #transfershttps://t.co/5IURYq2lsT