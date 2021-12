Javi Gracia releva a Xavi Hernández en el Al Sadd

El español Javi Gracia ha sido confirmado oficialmente este martes como nuevo entrenador del Al Sadd que hasta hace unas semanas dirigía Xavi Hernández, nuevo técnico del Barcelona.

OFFICIAL: Javi Gracia will be the new coach of #AlSadd



He will be presented tomorrow at 11 AM at the conference hall of Ali Bin Hamad Al Attiyah Arenapic.twitter.com/NkFbFkOITN