Italia busca albergar la Eurocopa 2032; Reino Unido e Irlanda, la de 2028

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) entregó este miércoles a la UEFA el dossier final de la candidatura para organizar la próxima Eurocopa 2032, en el que se incluyen las diez ciudades designadas que albergarían los partidos del campeonato. Italia, que ya ha dejado toda la documentación en manos de la UEFA, tendrá que esperar hasta el próximo 10 de octubre para saber si será la organizadora o, en cambio, el proyecto se adjudica a Turquía, la única contendiente.

Será ese día cuando que el máximo organismo del fútbol europeo -durante la reunión del Comité Ejecutivo- anuncie las sedes del torneo en 2028 y 2032. Las ciudades propuestas por la FIGC para albergar los partidos son, además de Roma, las norteñas Milán, Turín, Verona, Génova, Bolonia y Florencia; las sureñas Nápoles y Bari; y la capital de la isla de Cerdeña, Cagliari.

"El dossier de candidatura de Italia para la organización de la UEFA Euro 2032 está inspirado en un 'Nuevo Renacimiento'. Fue creado a través de conexiones continuas con los territorios realzando sus bellezas históricas y artísticas, pero siempre respetando su impacto y sostenibilidad", explicó el Gabriele Gravina, presidente de la FIGC.

Es el resultado de "un intenso trabajo, en el que el fútbol ha vuelto a convertirse en instrumento de unidad, materializado en la adopción de diversas medidas gubernamentales, parlamentarias y municipales", añadió. "Hemos imaginado Italia y el fútbol europeo dentro de 10 años, conscientes de que el legado positivo de tal evento multiplicará oportunidades extraordinarias para toda la nación", sentenció Gravina.

El Reino Unido e Irlanda presentaron este miércoles de forma oficial su candidatura para albergar la Eurocopa de 2028, con diez estadios que incluyen Wembley, St. James Park, Hampden Park y el Etihad Stadium, entre otros.

Los estadios que la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha propuesto para esta candidatura son Hampden Park (estadio del Rangers de Glasgow y de la selección escocesa), Aviva Stadium (Dublín), Principality Stadium (Cardiff), St. James Park (Newcastle), Etihad Stadium (Mánchester), Tottenham Hotspur Stadium, Villa Park (Aston Villa) y Wembley (Londres). Además, se han incluido Casement Park, de Belfast, y Bramley-Moore Dock, el nuevo estadio del Everton, que aún no se han construido.

