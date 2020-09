El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic ha dado positivo en la prueba de coronavirus a la que se han sometido todos los jugadores del Milan tras conocer que el brasileño Leo Duarte estaba contagiado, informó este jueves el club.

"Zlatan Ibrahimovic ha dado positivo por COVID-19 en una segunda prueba realizada antes del partido de esta noche contra (el equipo noruego) Bodo Glimt. El club ha informado a las autoridades pertinentes y el jugador ha sido puesto rápidamente en cuarentena en casa", explicó el MIlan.

"Todos los demás miembros del equipo y el personal dieron negativo", añadió.

Ibrahimovic pasará el aislamiento por el momento en su casa de Milán, bajo una continua atención médica. El propio jugador ha asegurado que se encuentra asintomático y además se atreve a bromear con el virus al señalar "tiene el coraje de retarme, mala idea".

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea