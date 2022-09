Higuaín y el bullying a los futbolistas: "Se hacen chistes con todo, con 5 segundos puedes arruinar una vida"

Gonzalo Higuaín, exjugador del Real Madrid y actual delantero del Inter de Miami, ha concedido una entrevista al medio 'TyC Sports' en el que analiza su carrera, habla de lo que se espera de Argentina en la próxima Copa del Mundo y se sincera en relación a las duras críticas que reciben en ocasiones los futbolistas y lo que esto puede suponer mentalmente para ellos.

Pipa Higuaín, mano a mano con TyC Sports: "Sería bueno no ver todo negativo. Nos tocó jugar las finales y se perdieron, pero las jugamos. Lo más importante es ver lo positivo que se logró. Hubo chicos que hace muchísimo tiempo no veían la final del mundo y lo hicieron". pic.twitter.com/vbDxLArLAW — TyC Sports (@TyCSports) September 21, 2022

"Yo dije que viví 15 años antinaturalmente. La gente piensa que tenemos una vida fácil y hecha, y no, para nada. No tenemos el mismo derecho de que vas por la calle, te insultan y no puedes reaccionar, porque si lo haces la repercusión es el doble. Si pierdes un partido, fallas un gol o pierdes un partido importante no puedes salir a la calle", lamenta el internacional con la albiceleste.

"Ya no tolero el ninguneo, las faltas de respeto ni la agresión. Jamás las sufrí en persona, solamente por los anónimos en las redes sociales. Pero estoy seguro que esto se acaba cuando tengan que dar la cara. Hoy se hacen chistes con todo tipo de cosas, pero tenemos que ser conscientes de lo que se genera, porque con cinco segundos delante de una computadora le puedes arruinar la vida a una persona", se explicó.

??? @G_Higuain, en @TyCSports, sobre las críticas que reciben los futbolistas



?? "La gente piensa que tenemos una vida fácil y hecha, y no, para nada"



?? "Vas por la calle, te insultan y no puedes reaccionar"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/QMELFW1L0o — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 22, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Argentina y Scaloni

"No tuve tanta relación con Lionel Scaloni. Sí estaba con nosotros, pero no tenía idea de que podía ser el entrenador de la Selección. Agarró sin dirigir ningún equipo, hizo un recambio, plantó las base, respaldó a sus jugadores, los potenció, ganó una Copa América y clasificó al Mundial dos fechas antes. Él debe saber que el fútbol es del éxito y como un día te ponen en el pedestal al otro te ponen 100 metros bajo tierra", apuntó sobre el técnico.

"Yo ya estoy a una altura de mi vida en que ni los elogios me hacen sentir el mejor ni las críticas el peor. Lo más importante es el equilibrio, y cuando uno está tranquilo consigo mismo, lo otro es secundario. Yo estoy tranquilo porque di mi vida y más por la Selección. Por cosas no se pudo dar pero di la vida por mi país, como todos mis compañeros. Estoy orgulloso de lo que di por la Selección y no me arrepiento absolutamente de nada", afirmó sobre su papel en el combinado argentino con el que llegó a disputar la final del Mundial 2014.





Por último, se refirió a la ilusión que se vive en el país en los meses previos a la Copa del Mundo: "Ahora hay una euforia tremenda y merecida por lo que se logró, pero si en el Mundial no salen las cosas bien va a pasar todo para el otro lado. Van a decir que estos chicos no sirven más, que hay que cambiar y eso es el fútbol".