Haaland, elegido mejor jugador de la Premier esta temporada

El noruego Erling Haaland, de 22 años y delantero del Manchester City, ha culminado la temporada liguera con un nuevo éxito, ser reconocido como el mejor jugador joven y el mejor jugador de la temporada de la Premier League.



Haaland ha conseguido 36 tantos, lo que además le ha convertido en el máximo goleador, después de efectuar 123 disparos, 60 de ellos a puerta, y ha repartido ocho asistencias. Ha superado el récord de 34 que tenían Andrew Cole y Alan Shearer. Clave, por lo tanto, para que el Manchester City haya conseguido el quinto título liguero en seis temporadas.

Honoured to win such an incredibly prestigious award @theofficialfwa ?? Thank you to all those who voted for me. Obviously, this wouldn't have been possible without the unbelievable support I have from everyone at @ManCity ?? pic.twitter.com/Go0Gp7974B