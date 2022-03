Guardiola: "La OTAN, las organizaciones europeas... al final son un fracaso completo"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, cree que la guerra en Ucrania tras la invasión rusa se debe al "fracaso de los políticos", entre ellos los de "la OTAN y las organizaciones europeas", y considera que el conflicto responde únicamente a una cuestión de "dinero".

"Los políticos están ahí para evitar este tipo de cosas y cuando suceden es porque son un fracaso completo. La OTAN, las organizaciones europeas... al final son un fracaso completo", señaló Guardiola en la rueda de prensa previa al derbi del domingo frente al Manchester United.

