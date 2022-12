Guardiola: "Mi etapa aquí no estará completa si no ganamos la Champions"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció que "nadie puede dudar de que" Leo Messi, recientemente proclamado campeón del mundo con Argentina en la Copa del Mundo de Qatar, "es uno de los más grandes de todos los tiempos".

"Nadie puede dudar de que (Messi) es uno de los más grandes de todos los tiempos. Si no hubiera ganado el Mundial, mi opinión sobre él no cambiaría, pero es la última obra de una carrera increíble", afirmó el técnico catalán, en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final de la Copa de la Liga ante el Liverpool.

Además, Guardiola avanzó que pronto regresará el campeón de los 'citizens' Julián Álvarez, después de que varios internacionales ya se hayan incorporado a los entrenamientos. "Los jugadores que estuvieron en el Mundial están en mejor forma que los que se quedaron aquí. A Sergio (Gómez), Erling (Haaland), Riyad (Mahrez) y Cole (Palmer), les falta un poco de ritmo en comparación con Rodri o Akanji, por ejemplo. Ellos jugaron y nosotros nos fuimos de vacaciones", subrayó.

Finalmente, el técnico, con contrato hasta junio de 2025, reconoció que el título que quieren es la Champions. "Mi etapa aquí no estará completa si no la ganamos, pero no es la única razón por la que renové mi contrato. Es el trofeo que no tenemos e intentaremos conseguirlo", concluyó.